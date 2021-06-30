كتاب ميغان ماركل The Bench يتصدر قائمة الأكثر مبيعا.. تفاصيل

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر كتاب “ذا بنش” The Bench المصور للأطفال من تأليف الدوقة ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، المرتبة الأولى فى قائمة الكتب الأكثر مبيعًا فى صحيفة نيويورك تايمز لهذا الأسبوع، وذلك ضمن فئة كتب الأطفال المُصوّرة، فهو يعد الإصدار الأول للدوقة.

وقالت ماركل فى بيان نُشر عبر الإنترنت: “لقد وُلِدت فكرة القصة فى ذهنى فى البداية كرسالة حب إلى زوجى وابنى، ثم شعرت بسعادة غامرة حين وجدت أن مواضيعها تمس وجدان كل البشر، ويستطيع الكل التفاعل معها وتطبيقها على ذواتهم الشخصية مثل مفاهيم الحب والدعم الأسري”.

وأضافت: “تطرح القصة قيمًا أساسية تهدف إلى بناء عالم أكثر رحمة وإنصافًا، كما أنها تبرز جانب خفى من عواطف الرجال نادرًا ما يتطرق له الأدب، وهو الجانب الملىء بالرحمة والعاطفة والليونة، وهى الأمور التى يود الكثيرون رؤيتها من أجل أبنائهم وبناتهم فى عالمنا الآن”.

وأصدرت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 39 عامًا، كتابها الأول فى وقت سابق من هذا الشهر مع رسوم توضيحية قام بتقديمها الرسّام كريستيان روبنسون، كما أعلنت عن قيامها بتسجيل نسخة صوتية للكتاب.

وعلي جانب أخر كشفت أمينه مكتبة المدرسة الثانوية التي كانت تتبعها ميجان ماركل عن أول كتاب لها والذى كتبته عندما كانت مراهقة وتحديدًا في عمر يتراوح ما بين 13 إلى 14 عامًا، والكتاب كان عبارة عن قصة تدور حول النمش، وأظهر هذا الكتاب ذكاء عملها من خلال تقديمه إلى مكتب حقوق الطبع والنشر الأمريكى فى 18 يناير 1996، عندما كانت فى الــ 15 من عمرها، وفقًا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وكان عنوان كتاب دوقة ساسكس الأول “وجه بلا نمش هي ليلة بلا نجوم”، فيما أصدرت ميجان كتابها الأخير The Bench الشهر الماضي وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك.



وكتبت ميجان أول كتاب لها عندما كانت في مدرسة Immaculate Heart الثانوية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في سن يتراوح ما بين 13 إلى 14 عامًا، وكتبت فى كتابها: “يعتقد بعض الناس أن النمش غريب، وأنا أختلف، لأنه إذا لم يكن لدي نمش​​، فلن أكون أنا حقًا”.

وفي الجزء الخلفي من الكتاب، كشفت ميجان ماركل، أنها كتبته كجزء من مشروع مدرسي، حيث قالت: “كتبت ميجان هذا الكتاب في الصف الثامن كمشروع مدرسي وترغب الآن في مواصلة الكتابة طوال المدرسة الثانوية، إنها تريد أن تأخذ لحظة لشكر “أمها” و”أبيها” اللذين أمضيا بامتنان وقتهما وجهدهما في دعمها.



يأتى هذا فيما كشفت تقارير مؤخرا عن تراجع مبيعات كتاب ميجان ماركل الجديد خلال مخططات الكتب في المملكة المتحدة في الأسبوع الأول منذ صدوره، وتمكن الكتاب فقط من بيع 3212 نسخة في أسبوعه الأول ولم يتمكن من الوصول إلى أفضل 50 نسخة مبيعًا أيضًا، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع geo.tv.

ومع ذلك، فقد نجح الكتاب فى تصدر الرسم البياني لكتاب الصور الأكثر مبيعًا، مع الرسوم التوضيحية المحببة التي قام بها الفنان الحائز على جائزة كريستيان روبنسون، وعلى الرغم من المبيعات المنخفضة، ذكرت Mirror Online أن ناشري الكتاب سيظلون قادرين على جني الأرباح منه لأن لديهم الحقوق التي تسمح لهم ببيع النسخة الإنجليزية للكتاب كلها.

وأحد الرسوم التوضيحية تجسد جندى يرتدى قبعة عسكرية على الطراز الأمريكي يحمل ابنه الصغير عالياً بينما تراقب امرأة وهى تبكى من النافذة، وهي إشارة مرجحة لها ولهارى، الذى خدم فى أفغانستان مع البلوز والرويالز، وتقول الكلمات: “هذا هو مقعدك ، حيث تبدأ الحياة ، لك ولابننا طفلنا ، أقربائنا”.