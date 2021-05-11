كتائب القسام تعلن استشهاد وإصابة عدد من مقاتليها فى قصف اسرائيلى على غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد عدد من مقاتليها وفقدان آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم على الحدود.

وقالت القسام في تصريح مقتضب نشرته وكالة معا الفلسطينية أن الاحتلال قصف هدف كان يتواجد فيه مقاتلونا في إطار الاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين”.

وزعم جيش الاحتلال، في وقت سابق أن قواته استهدفت مجموعة من المقاتلين خلال محاولتهم إطلاق قذيفة كورنيت.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن حركته قررت الاستمرار في المعركة ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد في تصريح صحفي  أن معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء.

وشدد على أن القدس رسخت ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة الشعب الفلسطيني تنتصر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

انتهاء موسم لاعب ريال مدريد

اخر الاخبار

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

اخر الاخبار

عون يتلقى رسالة من “حماس” وهذا مضمونها  

اخر الاخبار

أول تعليق من أمير الكويت على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية: إقدام إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها

اخر الاخبار

رئيس هيئة قناة السويس يقترح إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو لهذا السبب

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

اخبار مصر

مصر.. هروب مصلين من المسجد أثناء صلاة التراويح  ..صور

اخر الاخبار

أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعكس استعراضاً بائساً للقوة على حساب دماء الأطفال

اخبار العراق

كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

اخر الاخبار

عقيد باب الحارة يصدم الجمهور .. تفاصيل

اخبار مصر

قائمة بأكثر الفنانين العرب ثراءً وأشدهم فقراً

اخر الاخبار

الكويت.. صدور عفو أميري

اخر الاخبار

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

اخر الاخبار

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح