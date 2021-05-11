كتائب القسام تعلن استشهاد وإصابة عدد من مقاتليها فى قصف اسرائيلى على غزة

كتائب القسام تعلن استشهاد وإصابة عدد من مقاتليها فى قصف اسرائيلى على غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد عدد من مقاتليها وفقدان آخرين في قصف إسرائيلي استهدفهم على الحدود.

وقالت القسام في تصريح مقتضب نشرته وكالة معا الفلسطينية أن الاحتلال قصف هدف كان يتواجد فيه مقاتلونا في إطار الاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين”.

وزعم جيش الاحتلال، في وقت سابق أن قواته استهدفت مجموعة من المقاتلين خلال محاولتهم إطلاق قذيفة كورنيت.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن حركته قررت الاستمرار في المعركة ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأكد في تصريح صحفي أن معادلة ربط غزة بالقدس ثابتة ولن تتغير، فعندما نادت القدس لبّت غزة النداء.

وشدد على أن القدس رسخت ميزان قوة جديد سياسيا وجماهيريا وميدانيا على المستوى الداخلي والخارجي وإرادة الشعب الفلسطيني تنتصر.