كانت موجهة للسعودية..قوات التحالف تعلن تدمير 3 طائرات دون طيار

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت قوات التحالف في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها جماعة “أنصار الله” من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن “الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق “ستوكهولم” وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار “المفخخة”، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي ويقوض الجهود السياسية لاتفاق “ستوكهولم”.

ووفقا له تتخذ قوات التحالف الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول الى حل سياسي شامل.

في وقت سابق، اتهمت جماعة “أنصار الله” التحالف العربي بخرق اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة غربي اليمن، من خلال شن غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

حقيقة مقتل اليوتيوبر السورية في تركيا

اخر الاخبار

قفزة كبيرة.. الإمارات تتخطى 3400 حالة اصابة بكورونا 

اخر الاخبار

لماذا ترحم الناس على سعاد حسني في وفاة صفوت الشريف ؟

اخر الاخبار

ألمانيا تسجل مليوني إصابة بكورونا

اخر الاخبار

فيديو سعود الفيصل عن احتلال العراق يشعل تويتر

اخر الاخبار

كوريا الشمالية تكشف عن صواريخ بالستية جديدة في استعراض عسكري ضخم

الاخبار

بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار لانعاش الاقتصاد المتضرر من الجائحة

الاخبار

بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار لانعاش الاقتصاد المتضرر من الجائحة

اخبار العراق

الهجرة تعلن اغلاق مخيم السلامية في نينوى وعودة جميع نازحيه الى مناطقهم

اخر الاخبار

الكشف عن أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا..فيديو

اخر الاخبار

لبنان: إصابة وزير الصحة بكورونا تثير بلبلة..تفاصيل  

اخر الاخبار

خطأ تنظيمي “فادح” في كأس العالم لكرة اليد بمصر

اخبار الاردن

اول جمعة بلا حظر شامل في الاردن منذ 3 اشهر

اخبار الاردن

مفاجأة..وزير الصحة الأردني : مصابو كورونا 8 أضعاف الإصابات المثبتة

اخر الاخبار

جامعات أمريكية تسحب شهادات فخرية منحتها لترامب

اخر الاخبار

العراق يتقدم بطلب رسمي الى فيسبوك وتويتر من أجل منشورات الحشد الشعبي

اخر الاخبار

غوتيريش يقدم مرشحا جديدا لمنصب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا