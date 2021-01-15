كانت موجهة للسعودية..قوات التحالف تعلن تدمير 3 طائرات دون طيار

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت قوات التحالف في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار “مفخخة” أطلقتها جماعة “أنصار الله” من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأفاد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن “الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق “ستوكهولم” وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار “المفخخة”، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي ويقوض الجهود السياسية لاتفاق “ستوكهولم”.

ووفقا له تتخذ قوات التحالف الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول الى حل سياسي شامل.

في وقت سابق، اتهمت جماعة “أنصار الله” التحالف العربي بخرق اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة غربي اليمن، من خلال شن غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في المحافظة الساحلية على البحر الأحمر.