كانت تساعده فقتلها.. العثور على جثة فنانة سورية داخل منزلها في هولندا

المستقلة/- منى شعلان/ عثرت السلطات الأمنية في هولندا على الفنانة السورية، رائفة الرز، مقتولة داخل منزلها الذي تقيم فيه هناك، وبينت التحقيقات الأولية في الجريمة أن القاتل هو شاب سوري كان يتلقى المساعدات والإعانات من الرز بشكل مستمر، لينتهي الأمر بقتله لها دون معرفة الأسباب التي دفعته للقيام بذلك بعد.

وأعلن خبر وفاتها مواطنها الكاتب عدنان العودة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا:” اتصل بي الصديق سامي خويص ليخبرني أن زميلتنا الفنانة رائفة أحمد الرز وجدت مقتولة في هولندا.. وطوال أربع سنوات وبالرغم من معرفتي لمعظم السوريين هنا، إلا أنني لم أكن أعلم أن رائفة تقيم في هولندا“.

وأضاف العودة: ”اليوم عرفت ذلك.. في يوم مقتلها.. لا أدري أين.. وعلى يد من.. ولماذا.. حدث فاجع فعلا.. يا خسارتك يا رائفة“.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الفنانة رائفة الرز، فور إعلان نبأ وفاتها ، منهم الفنانة يارا صبري، حيث كتبت في تغريدة لها قائلة:”ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون، رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن”.

#رائفة_الرز

ممثلة المسرح الجميلة التي عاشت في الظل وظلمت في فرصها القليلة في التلفزيون ،رائفة اللطيفة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها وحيدة في ظروف غامضة حتى الآن ،العزاء لنا جميعا ولأهلها، وكل الطيبين في هذا العالم المجنون .#سوريا pic.twitter.com/lbOSFk35Ve — yara sabri (@yarasabri1) March 17, 2021

كما قالت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حسابها بموقع تويتر: “يا وجع قلبي رحتي لآخر الدنيا مشان أمان ابنك..السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..كان بقيان شهرين وتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء الله معك”.

يا وجع قلبي

رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك..

السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع..

بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!!

الله ياخدلك حقك من اللي قتلك..

كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام يا اغلى البشر يا نقية يا فنانة يا أشرف الأصدقاء

الله معك pic.twitter.com/VnkEBKUrdY — Amal Arafa (@AmalArafaa) March 17, 2021

وتخرجت “رائفة الرز” من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1991، رفقة الفنان نضال سيجري، وجهاد عبده وأمل عرفة، وهي ممثلة ورسامة عُرفت فنيًا باسم رائفة أحمد، وقدمت أعمالًا مسرحية أكثر من الأعمال التلفزيونية، ولم تأخذ حقها جيدًا في التمثيل.

وكان آخر عمل شاركت به هو “دنيا 2015″، بينما شاركت في مسلسل البيئة الشامية “أهل الراية” عام 2010، وكذلك كانت لها مشاركات في مسلسلات “مطلوب رجال”، و”أشياء تشبه الحب”، و”غزلان في غابة الذئاب”، و”المحطة 30″ و”هارون الرشيد”، و”قلبي معكم”.

يذكر أن الفنانة السورية رائفة الرز وصلت إلى هولندا وقدّمت لجوءا فيها، قبل سنوات، كما تقدّمت قبل فترة بطلب للحصول على الجنسية الهولندية.