كاظم الساهر يحصل على لقب “نمبر وان”.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ استطاع النجم العراقي كاظم الساهر، من الحصول على لقب ” نمبر وان”، بعد وصوله إلى المرتبة الأولى عربيا عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.

حيث وضع “فيسبوك” ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم كاظم الساهر، كتب فيها عبارة (The no.1 Arabic legend)، والتي تعني باللغة العربية “المرتبة الأولى (نمبر وان)- الأسطورة العربية”.

ووضع “فيسبوك” هذا الإشعار بعد أن وصل عدد متابعي النجم العراقي ، لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، وبحسب التطبيق يعتبر النجم العربي الملقب بـ”القيصر” ، الأكثر متابعة في العالم العربي على “فيسبوك”.

من ناحية أخري حرص النجم العراقي على الاحتفال بعيد الأم أول أمس،حيث نشر الساهر مقطع فيديو من لقاء متلفز له قديم وهو يغني أغنية “ست الحبايب” للمطربة المصرية الراحلة فايزة أحمد ، معلقاً على الفيديو، قائلاً:”كل عام وجميع الأمهات بألف خير”.

يشار إلى أن أغنية “ست الحبايب” تم كتابتها ليلة عيد الأم عام 1958 عن طريق الشاعر حسين السيد، وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغناء الرائعة فايزة أحمد.

وفى سياق متصل توفيت والدة كاظم الساهر في 19 مارس عام 2009 في مصر حينما كان المغني الشهير يستقر مع أسرته في العاصمة القاهرة.

وكشف بدر السامرائي ابن شقيقة الفنان كاظم الساهر، ووكيل أعماله في القاهرة، عن تفاصيل جديدة بشأن وفاة والدة المطرب العراقي في الذكرى الـ 12 لوفاتها.

حيث نشر السامرائي صورة نادرة للسيدة نورية علي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مؤكدًا أنه هو من قام بدفنها في العراق بعد أن سافر وحيدا مع جثمانها من القاهرة.

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