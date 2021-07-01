كاظم الساهر يحتفل بمرور 18 عاماً على ألبوم حافية القدمين

المستقلة/- منى شعلان/ حرص النجم كاظم الساهر، على الإحتفال بمرور 18 عاماً على إصدار ألبومه الشهير “حافية القدمين”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

حيث نشر كاظم الصورة الدعائية للألبوم وعلق عليها: “قبل 18 عاما في مثل هذا اليوم، تم إصدار ألبوم حافية القدمين”.

ألبوم حافية القدمين كان يحتوي على عدة أغاني مميزة منها: درب الألم، أبوس روحك، تقولين الهوا، مين إنت، حوار مع النفس”، وحقق مبيعات ضخمة وقت صدوره، وتم تصوير “حافية القدمين بطريقة “فيديو كليب”.

وفى سياق آخر كان وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، قد وجه دعوة رسمية للقيصر كاظم الساهر، للمشاركة في حفل افتتاح أو ختام بطولة خليجي 25 في البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن “دعوة الوزير جاءت بناء على استقباله وفد رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر، في مكتبه بمقر الوزارة الأسبوع الماضي، إذ نوقش حضور الساهر حفل افتتاح أو ختام البطولة”.

وأضافت، أن “الساهر يمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فإن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونه رمزا وطنيا نفتخر به”.

وأشارت إلى أن “مواقف الساهر الوطنية النبيلة تؤكد أنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة”.

 

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