كارينا كابور تعلن ولادة طفلها الثاني

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة الهندية كارينا كابور عن إنجاب طفلها الثاني من زوجها الفنان سيف علي خان، صباح اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة:”إنه ولد.. 21 / 2 / 2021.. إنه طفل رضيع .. تيم له أخ طفل”، إلا أنها لم تفصح عن اسمه.

وكان الزوجان قد انتقلا مؤخرًا إلى منزل جديد في مومباي مع ابنهما تيمور البالغ من العمر 4 سنوات، ويتكون المنزل من أربعة طوابق وقد تم تزيينه بالشرفات والتراسات لإضفاء عنصر الهواء الطلق وتوفير مساحة دافئة وحميمة للزوجين المشهورين.

يذكر أن خبر الحمل كان قد أعلنه الثنائي ببيان رسمي جاء فيه “يسعدنا أن نعلن أننا في انتظار إضافة جديدة لأسرتنا، شكرًا لجميع المهنئين على حبهم ودعمهم الدائم لنا”، وقد شاركت كارينا كابور صور التهنئة من أصدقائها عبر خاصية الستوري في إنستغرام.

يشار إلى أن كارينا كابور هي الزوجة الثانية في حياة سيف على خان، بعد انفصاله عن الممثلة الهندية الشهيرة أمريتا سينج بعد زواج دام لمدة 15 عامًا ولديهما سارة وإبراهيم، ثم تزوج من كارينا كابور في عام 2012 وظل زواجهما قائمًا حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال نجمة بوليوود مشاركتها فى بطولة فيلم “Good Goodwz” إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم “أكشاى كومار، كيارا أدفاني”، وهو الفيلم الذى حظى بدعاية كبيرة أثناء فترة تصويره لما يتميز به من ضم نجوم كُثر يحظى كلاً منهم بشعبية عريضة ممن يعشقوا السينما الهندية فى بوليود.