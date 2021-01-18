كارثة  في سوريا.. غرق 400 خيمة وتشريد المئات بسبب الأمطار

المستقلة/-أحمد عبدالله/شهدت المخيمات السورية، شمال غربي البلاد، خلال الـ48 ساعة الماضية، كارثة إنسانية بفعل استمرار هطول الأمطار الكثيف مما شرد مئات العائلات وتضرر أكثر من 100 مخيم في تلك البقعة التي تأوي مئات آلاف النازحين.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد حاولت فرق الإنقاذ فتح ممرات مائية لتصريف المياه في العديد من المخيمات في دركوش وخربة الجوز وسرمدا ومعرة مصرين ومناطق أخرى.

وأوضح المرصد السوري أن عدد الخيام الغارقة والمتضررة بشكل كبير ارتفع لأكثر من 400 خيمة ضمن عشرات المخيمات التي تأوي نازحين من مناطق متفرقة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الفائتة.

و مساء أمس، أفاد المرصد السوري بأن سكان مخيمات المتضررين من الأمطار وجهوا نداء استغاثة إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية، بعد أن أغرقت السيول التي شكلتها الأمطار عددًا من خيامهم، وألحقت الضرر بالعديد منها، وتشرد سكانها، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

كما ناشد “المرصد السوري” بضرورة توجيه الدعم الكافي للنازحين، من مواد تدفئة وألبسة ومواد غذائية وطبية، والوقوف بجانبهم في مواجهة العوامل الطبيعية التي تعصف بحياتهم الكارثية مع دخول فصل الشتاء من كل عام.