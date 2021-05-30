كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق للتصفيات الآسيوية

المستقلة/- أعلن مدرب منتخب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، القائمة النهائية لأسود الرافدين الذين سيخوضون المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل.

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل.

خط الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسين علي.

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 2.