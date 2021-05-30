كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق للتصفيات الآسيوية

المستقلة/- أعلن مدرب منتخب العراق السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، القائمة النهائية لأسود الرافدين الذين سيخوضون المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل.

خط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل.

خط الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسين علي.

خط الهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود.

يشار إلى أن منتخب العراق يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 2.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق للتصفيات الآسيوية

اخر الاخبار

 السيسي يؤكد دعم القاهرة للقيـادة الفلسطينية و يوجه رسالة لـ”أبو مازن”

اخر الاخبار

سأدعم قضية فلسطين بالفعل.. لافتات كبيرة للرئيس السيسي فى شوارع غزة

اخبار العراق

السعودية تمنح المصرف الاهلي العراقي تمويل دوار بقيمة 10 مليون دولار

اخر الاخبار

فيديو يوثق لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال “عرض الكرامة” في بنغازي

اخبار مصر

التعبئة والإحصاء: 17.7% من المصريين مدخنون

اخر الاخبار

أصالة نصري ونبيل شعيل على موعد مع الجمهور السعودي.. الخميس المقبل

اخر الاخبار

أصالة نصري ونبيل شعيل على موعد مع الجمهور السعودي.. الخميس المقبل

اخر الاخبار

أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها بالقاهرة

اخر الاخبار

محكمة مصرية تلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور 4 سنوات

اخبار العراق

نائب يحذر : اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت ستكون لمصلحة شركة زين العراق

اخبار العراق

المالكي يتهم جهات بمحاولة جر الحشد الى الاقتتال مع القوات المسلحة

اخبار العراق

ارتفاع مبيعات البنك المركزي لتسجل 195 مليون دولار

اخبار العراق

لجنة النفط : المحكمة الاتحادية تطالب ادخال تعديلات على قانون النفط والغاز

اخبار العراق

باسل كوركيس : استراحة المنتخب الوطني في بغداد ستكون قصيرة

اخبار العراق

الاعرجي : دعوات تاجيل الانتخابات ..كذبة وخطوة استباقية للتاثير على الشارع

اخبار العراق

رغم تجديد الرخصة لها…  شركات هاتف النقال مازالت تحت مستوى الطموح