كاتانيتش يعلن قائمة العراق لودية الكويت

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) أعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، عن قائمة “أسود الرافدين” لمباراة الكويت الودية.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكويتي، يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمت قائمة منتخب العراق لمباراة الكويت 23 لاعبا، وهم كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين أمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

25 مليون دينار مشتريات الأجانب في بورصة العراق خلال تعاملات اليوم

اخر الاخبار

جومانا مراد تتعرض للظلم – فيديو

اخر الاخبار

السرطان السبب الثاني للوفيات في الأردن

رياضية

فينيسيوس جونيور يكشف عن أسوأ عيوبه

اخر الاخبار

وفاة أولى وجوه قناة الجزيرة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد

اخبار العراق

كاتانيتش يعلن قائمة العراق لودية الكويت

رياضية

مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

رياضية

مواجهة عربية بين الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

اخر الاخبار

دينا فؤاد تتصدر تريند “تويتر” بسبب مشهد في “جمال الحريم”

اخر الاخبار

لبنان..حسان دياب يبدأ مبادرة للمصالحة بين الحريري وعون..تفاصيل

اخر الاخبار

بورصة مصر تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

اخر الاخبار

سقوط نحو 250 قتيلا وجريحا.. الخارجية السودانية تؤكد مسؤولية الحكومة عن حفظ أمن دارفور

اخر الاخبار

توقعات بتباطوء الطلب على النفط العالمي خلال 2021

اخر الاخبار

شاهد.. حوار كوميدي لـ سعاد حسني وشكرى سرحان بإعلان فيلم “السفيرة عزيزة” إنتاج 1961

اخر الاخبار

كيف يؤثر انخفاض أسعار الفائدة على سعر الذهب؟

رياضية

إعلان عقوبة ميسي بعد طرده أمام بلباو

اخبار العراق

4 مليارات دينار قيمة التداول ببورصة العراق