كاتانيتش يعلن قائمة العراق لودية الكويت

(المستقلة) أعلن السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، عن قائمة “أسود الرافدين” لمباراة الكويت الودية.

ويستضيف منتخب العراق نظيره الكويتي، يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، على ملعب البصرة الدولي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمت قائمة منتخب العراق لمباراة الكويت 23 لاعبا، وهم كل من: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وميثم جبار وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم وحسن رائد وضرغام إسماعيل في خط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين أمجد عطوان وهمام طارق ومازن فياض وإبراهيم بايش ومحمد قاسم وحسين علي وشيركو كريم وسجاد جاسم ومراد محمد لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين لخط الهجوم.