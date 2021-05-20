كاتانيتش يستدعي 6 لاعبين لمنتخب العراق

المستقلة/- وجّه مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة لـ 6 لاعبين جدد للالتحاق بمعسكر “أسود الرافدين”.

ويعسكر منتخب العراق حاليا في محافظة البصرة تحضيرا لمواجهتي طاجيكستان ونيبال وديا.

وقرر كاتانيتش دعوة كل من اللاعبين مصطفى ناظم ومحمد عبد الزهرة وأحمد عبد الحسين وسجاد جاسم وبسام شاكر ومحمد رضا، وذلك لتعويض غياب لاعبي الشرطة بعد مغادرتهم بعثة المنتخب بقرار من قبل إدارة النادي.

وكان نادي الشرطة قد قرر سحب لاعبيه من معسكر منتخب العراق، بسبب موقف الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم من بطولة الكأس.

ورفضت التطبيعية تأجيل مباريات كأس العراق، التي تقام بالتزامن مع معسكر منتخب أسود الرافدين، الذي يشهد وجود 9 لاعبين من الشرطة.

وأبلغت إدارة الشرطة لاعبيها بالانسحاب من معسكر المنتخب عصر الخميس، والعودة الى بغداد عطفا على موقف التطبيعية وانسجاما مع لوائح الاتحاد الدولي “فيفا”، التي تجيز للاعبي الأندية الانخراط في المواعيد المحددة رسميا.