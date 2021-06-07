كاتانيتش يستبعد ثنائي المنتخب أمام هونج كونج

المستقلة/- قرر مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، استبعاد إثنين من لاعبي المنتخب في المباراة المقبلة ضد هونج كونج بسبب الإيقاف.

ويلعب منتخب العراق ضد هونج كونج في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلى إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 يوم 11 يونيو/حزيران.

وأصبح علاء مهاوي وأمجد عطوان خارج حسابات السلوفيني كاتانيتش لمباراة هونج كونج القادمة بسبب الحرمان.

ويحتل العراق صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد 14 نقطة.

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