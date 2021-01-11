كاتانيتش يبرر عدم استدعاء المحترفين لودية الإمارات

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

(المستقلة) كشف سريتشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، عن سبب عدم استدعاء اللاعبين المحترفين في المباراة الودية المرتقبة أمام الإمارات.

ويحل منتخب العراق ضيفا على نظيره الإماراتي مساء الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت بغداد، ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال كاتانيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم: “مباراة الإمارات فرصة جيدة أمام اللاعبين الجدد لإثبات إمكاناتهم، وكذلك فرصة للتعرف على مستويات اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة طويلة”.

وأضاف: “المنتخب الإماراتي اصبح أقوى الآن، خاصة مع قيامهم بتجنيس عدد من اللاعبين، كنت هنا في الإمارات قبل 10 سنوات وكان الوضع مختلفا”.

وتابع: “أنا أستدعي اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة، خضنا مباراة إيران وكأس الخليج والكثير من المباريات من دون المحترفين، وفي الوقت الحالي نتصدر مجموعتنا في التصفيات الآسيوية، لذلك لا يوجد سبب لاستدعائهم”.

وأتم: “كل لاعب من المحترفين لديه إعلامي يدعمه، عليهم الكف عن ذلك، ويجب ألا يصدروا الضغط للاعبي المنتخب الوطني”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد. هند القحطاني في رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها

اخبار العراق

كاتانيتش يبرر عدم استدعاء المحترفين لودية الإمارات

اخر الاخبار

تراجع طفيف لأسعار الذهب الأسود في ختام تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

البنك الدولي يستثمر 5 مليارات في دول افريقية

اخر الاخبار

فيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ يسرا ووائل الإبراشي

اخر الاخبار

فيديو.. سوزان نجم الدين تحتضن أبنائها وتبكي بسبب ترامب

رياضية

كلاسيكو إنجلترا يشعل دور الـ32 من كأس الاتحاد

رياضية

كلاسيكو إنجلترا يشعل دور الـ32 من كأس الاتحاد

اخر الاخبار

بسبب انتشار كورونا .. لبنان يعلن تفاصيل حالة الطوارئ

اخر الاخبار

الجمهوريون يعرقلون مسعى لعزل ترامب

اخبار مصر

سر امتناع عادل إمام عن حضور جنازات أصدقائه

اخبار العراق

وزيرة الهجرة  تبحث مع سليم الجبوري ملف النزوح والعودة

اخبار الاردن

الأردن يتسلم أول دفعة من لقاح فايزر – بيونتيك المضاد لـ كورونا

رياضية

غياب ثنائي ريال مدريد عن لقاء بلباو

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

اخر الاخبار

السعودية تعود لسوق الدين العالمي بطرح سندات ب5مليار دولار

اخبار العراق

التخطيط النيابية تطالب بتقليل الانفاق في موازنة 2021 “المبالغ بها”