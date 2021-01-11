كاتانيتش يبرر عدم استدعاء المحترفين لودية الإمارات

(المستقلة) كشف سريتشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، عن سبب عدم استدعاء اللاعبين المحترفين في المباراة الودية المرتقبة أمام الإمارات.

ويحل منتخب العراق ضيفا على نظيره الإماراتي مساء الثلاثاء، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت بغداد، ضمن استعدادات المنتخبين لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال كاتانيتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم: “مباراة الإمارات فرصة جيدة أمام اللاعبين الجدد لإثبات إمكاناتهم، وكذلك فرصة للتعرف على مستويات اللاعبين الذين لم يلعبوا لفترة طويلة”.

وأضاف: “المنتخب الإماراتي اصبح أقوى الآن، خاصة مع قيامهم بتجنيس عدد من اللاعبين، كنت هنا في الإمارات قبل 10 سنوات وكان الوضع مختلفا”.

وتابع: “أنا أستدعي اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة، خضنا مباراة إيران وكأس الخليج والكثير من المباريات من دون المحترفين، وفي الوقت الحالي نتصدر مجموعتنا في التصفيات الآسيوية، لذلك لا يوجد سبب لاستدعائهم”.

وأتم: “كل لاعب من المحترفين لديه إعلامي يدعمه، عليهم الكف عن ذلك، ويجب ألا يصدروا الضغط للاعبي المنتخب الوطني”.