كاتانيتش: نعلم كيف يلعب منتخب إيران

المستقلة/- أكد مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، جاهزية “أسود الرافدين” لمباراة إيران يوم غد الثلاثاء في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي: “أنا مدرب كرة قدم وبالتأكيد ألعب من أجل الفوز، وبالنهاية الفريق الأفضل هو من سيفوز، لا أريد أن أعمل حسابات أخرى، نحن نعرف أين نقف وسنقدم أفضل ما عندنا”.

وأضاف: “شاهدنا لاعبيهم وهم شاهدونا، نعرف كيف يلعبون وهم يعرفون كيف نلعب، لا توجد هناك أسرار رغم انه توجد اختلافات بسيطة منذ آخر مواجهة بيننا”.

وتابع: “تسألني من سيفوز؟، هذا يعتمد على ظروف المباراة، الفائز سيكون الفريق الأقوى بالمباراة ويسيطر على اللعب وربما قليلا من الحظ، أمور بسيطة تفرق في هكذا مباريات كبيرة”.

وختم كاتانيتش حديثه بالقول: “مع انطلاق صفارة الحكم، المباراة تبدأ بنتيجة صفر صفر، وبعدها تكون المباراة بيد اللاعبين ونحن هنا لمساندتهم”.

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