كاتانيتش: إيقاف الدوري العراقي 7 أشهر كان خطأ

المستقلة/- يرى مدرب العراق سريتشكو كاتانيتش أن قرار إيقاف الدوري 7 أشهر الموسم الماضي لم يكن الافضل، خصوصا مع قلة الوفيات بكورونا.

وقال مدرب منتخب العراق: “عندما جئت الى العراق قبل سنتين كان الدوري أفضل”.

وأضاف: “الفرق يجب أن تلعب كل 4-5 أيام مباراة، اللاعبون يأتون بمعنويات مختلفة من الصعب تغييرها بحصة أو 3 أو حتى 10 حصص تدريبية”.

وتابع: “أتمنى أن يكون الدوري أفضل ويلعب بملاعب أفضل، ملاعب في البصرة وكربلاء وأخرى قليلة والباقي لا يصلح للعب كرة القدم”.

وأتم: “إن كان هناك لاعب يسجل كل مباراة هدفين أو 3 سأستدعيه للمنتخب، أريد أن أرى لاعبون جيدون وملاعب جيدة وكرة قدم جميلة”.

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