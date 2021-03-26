كأس العراق.. اكتمال عقد المتأهلين لربع النهائي

المستقلة/- تأهلت 4 أندية إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق، بعد فوزها في دور الـ16 اليوم الجمعة، ليكتمل عقد المتأهلين للدور القادم.

وشهد يوم الجمعة تأهل كل من القوة الجوية والكرخ وزاخو والزوراء.

وفاز الكرخ على الشرقاط بهدف دون رد، فيما تخطى القوة الجوية عقبة النجف بركلات الترجيح، وتأهل الزوراء على حساب أربيل بنفس الطريقة.

وحصد زاخو بطاقة التأهل بعد انسحاب منافسه الصناعات الكهربائية، ليتم اعتباره فائزا 3-0 طبقا للوائح.

وكان قد تأهل الخميس كل من الشرطة والحدود ونفط البصرة والميناء.