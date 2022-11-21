كأس العالم 2022.. مواجهة مرتقبة اليوم بين أمريكا و ويلز

كأس العالم 2022.. مواجهة مرتقبة اليوم بين أمريكا و ويلز

المستقلة/-يلتقى منتخب ويلز مع مع نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، فى المواجهة المقرر إقامتها اليوم، الاثنين، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم التي انطلقت فى قطر أمس الأحد، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة أمريكا ضد ويلز فى الساعة العاشرة مساء اليوم، بتوقيت مكة، باستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022.

ويتنافس منتخبا ويلز وأمريكا فى المجموعة الثانية بالنسخة رقم 22 من كأس العالم، والتي تضم بجانبهما منتخبى إنجلترا وإيران.

وتأهل منتخب ويلز لكأس العالم 2022 فى قطر، للمرة الثانية فى تاريخه، على حساب نظيره منتخب أوكرانيا، فى مباراة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة العالمية.

وسجل المنتخب الويلزي الذي يقوده المدرب روبرت بيج، ظهوره في كأس العالم مرة وحيدة سابقا عام 1958 عندما تأهل للدور ربع النهائي، حيث خاض 5 مباريات حقق خلالها انتصار وحيد بالإضافة إلى 3 تعادلات وتلقى هزيمة وحيدة.

ويملك المنتخب الملقب بـ”التنين الأحمر” العديد من النجوم المشاركين في كأس العالم الحالية، على رأسهم جاريث بيل نجم ريال مدريد السابق ولاعب لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكي، آرون رامسي لاعب وسط نيس الفرنسي، دانيل جيمس لاعب فولهام، بين ديفيز مدافع توتنهام.

في المقابل، يسعى المنتخب الأمريكي بقيادة مدربه جريج بيرهالت لتقديم إنطلاقة قوية وتخطى عقبة ويلز من أجل الاقتراب خطوة من التأهل لدور الستة عشر.

ويعود المنتخب الأمريكي للمشاركة في كأس العالم، بعدما غاب عن نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا، سبقه بالتأهل لدور الستة عشر في نسختى 2010 في جنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

وشارك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم 10 مرات سابقة، حيث خاض 33 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات بالإضافة إلى 6 تعادلات، فيما خسر 19 مباراة.

ويتسلح المنتخب الأمريكي بالعديد من النجوم فى مونديال قطر، أبرزهم: كريستيان بوليسيتش، مهاجم تشيلسي الإنجليزى، جيوفانى رينا لاعب وسط بوروسيا دورتموند، وويستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، وسيرجينو ديست، لاعب ميلان، وثنائي ليدز يونايتد برندن آرونسون وتايلر آدامز.