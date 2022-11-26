كأس العالم 2022 .. الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية وتصعد لوصافة المجموعة

المستقلة/- حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على حساب منتخب المكسيك بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا.

جاء هدف المباراة الأول عبر أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة 64 من خلال تسديدة صاروخية زاحفة من قبل منطقة الجزاء لتستقر داخل الشباك.

وفي الدقيقة 87 سجل إنزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين هدفا ثانيا لمنتخب التانجو من تمريرة ميسي، ليضمن الفوز لمنتخب بلاده بثنائية نظيفة.

اقرأ المزيد
اخبار السعودية

كأس العالم 2022 .. السعودية تخسر بهدفين امام بولندا بأخطاء دفاعية

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 … تونس تخسر أمام أستراليا بهدف دون رد

اخر الاخبار

إيلون ماسك يعلن أنه سيطور هاتفا ذكيا خاصا به

اخر الاخبار

امريكا تحظر معدات اتصالات من شركتي هواوي وزد تي آي الصينيتين

اخبار مصر

تركيا تؤكد استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين

اخر الاخبار

أكثر من 600 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار قطر

كأس العالم 2022 .. الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية وتصعد لوصافة المجموعة

اخر الاخبار

الجروان يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الآسيان ويؤكد:

اخبار العراق

قوات الشغب تمنع تغطية تظاهرة في “الكاظمية”

اخر الاخبار

افتتاح المهرجان الدولي فن وفرس .. بطعم إفريقي

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 … تونس تخسر أمام أستراليا بهدف دون رد

اخبار العراق

السوداني يرأس اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

اخر الاخبار

البناء الاجتماعي وفلسفة التاريخ

اخر الاخبار

البناء الاجتماعي وفلسفة التاريخ

اخر الاخبار

إيلون ماسك يعلن أنه سيطور هاتفا ذكيا خاصا به

اخر الاخبار

امريكا تحظر معدات اتصالات من شركتي هواوي وزد تي آي الصينيتين

اخبار مصر

تركيا تؤكد استمرار تطبيع العلاقات مع مصر في إطار الإرادة المشتركة للجانبين

اخر الاخبار

أكثر من 600 مليون دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي

اخر الاخبار

AS الإسبانية : عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مستحيلة في الوقت الحالي

اخر الاخبار

كأس العالم 2022 … مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة المفتوحة

اخبار العراق

بيئة ميسان تؤشر وجود مخالفات في موقعي معالجة الصرف الصحي في البتيرة

رياضية

الإكوادور تؤجل تأهل هولندا إلى ثمن نهائي المونديال

اخبار العراق

أكثر من 8 مليار دينار لإنشاء دور للقضاء في ميسان