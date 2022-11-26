كأس العالم 2022 .. الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية وتصعد لوصافة المجموعة

المستقلة/- حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على حساب منتخب المكسيك بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا.

جاء هدف المباراة الأول عبر أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة 64 من خلال تسديدة صاروخية زاحفة من قبل منطقة الجزاء لتستقر داخل الشباك.

وفي الدقيقة 87 سجل إنزو فيرنانديز لاعب منتخب الأرجنتين هدفا ثانيا لمنتخب التانجو من تمريرة ميسي، ليضمن الفوز لمنتخب بلاده بثنائية نظيفة.