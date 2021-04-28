قوات الاحتلال تعتدي على مئات المقدسيين

المستقلة /- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الشبان الموجودين قرب باب العامود أحد أبواب القدس القديمة واعتقلت عددا منهم، وفق مراسلة “المملكة” في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المراسلة إن قوات الاحتلال طردت بالقوة الموجودين في باب العامود واعتدت عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز، إضافة لقيام مستوطنين بالاعتداء على مركبات الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضحت المراسلة أنه أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة