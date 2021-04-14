قناة السويس تعلن منح حوافز تعويضية للسفن المتضررة من جنوح السفينة البنمية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، علي اهتمام قناة السويس بعملاءها . وأعلن عن منح السفن المتضررة من حادث جنوح السفينة البنمية حوافز تعويضية.

اشاررئيس هيئة قناة السويس الي تعويض  422 سفينة كانت عالقة في أزمة جنوح السفينة البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى واستمرت  لمدة 6 أيام، وتعرضوا لضرر.

لفت رئيس هيئة قناة السويس الي تقديم  شهادة تخفيضات للسفن المتضررة، وحوافز تعويضية عن توقفهم في المجرى الملاحي، في حالة عدم حصولهم على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة الجانحة، مؤكداً أن قناة السويس تعمل على الحفاظ على عملائها، وتسعى لتقديم خدمة متميزة لتكون في الصدارة دائماً.

وكان الفريق أسامة ربيع، قد اعلن التحفظ رسميًا علي السفينة “إيفرجيفن”، بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التى نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم بنجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وقطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس، إن التحقيقات التى يجريها فريق التحقيق على السفينة “إيفرجيفن”، سوف يتم الإعلان عنها بعد رسميا، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ على السفينة لا يعنى وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلتها

وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل فى 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التى لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

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