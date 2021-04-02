قناة السويس تعلن عن خسائر جنوح السفينة البنمية

A handout picture released by the Suez Canal Authority on March 29, 2021 shows tugboats pulling the Panama-flagged MV 'Ever Given' (operated by Taiwan-based Evergreen Marine) container ship, a 400-metre- (1,300-foot-)long and 59-metre wide vessel, lodged sideways impeding traffic across Egypt's Suez Canal waterway. Egypt's Suez Canal Authority said on March 29 the Ever Given container ship, which has been blocking the crucial waterway for nearly a week, has been "reorientated 80 percent in the right direction". Once it is refloated, it will take three and a half days to clear a traffic jam of hundreds of vessels, authorities said. Over 300 ships are currently waiting to travel through the canal. / AFP / SUEZ CANAL AUTHORITY / - / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Suez Canal" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

المستقلة/-أحمد عبدالله/كشفت مصادر رسمية، أن هيئة قناة السويس قدرت خسائر جنوح السفينة البنمية الجانحة ايفر جيفين، وما أسفر عنه من توقف الملاحة بمجراها  الملاحي نحو مليار دولار.

أوضحت المصادر أن الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خاطب الشركة المالكة للسفينة، بالقيمة التقديرية لحجم الخسائر، في خطاب رسمي.

وكشفت المصادر، أن قناة السويس حصرت خسائرها من توقف العبور بمجراها الملاحي، بالإضافة إلى تقدير الخدمات اللوجيستية والتي منحتها للسفن العالقة، كذلك تكاليف تشغيل المعدات من كراكات وقاطرات خلال فترة الأزمة.

وأوضحت المصادر أن المباحثات مستمرة بين الجانبين، للوصول إلى حل مرضٍ، كما أكدت أنه في حالة الخلاف حول القيمة التقديرية، سيتم التحفظ علي السفينة البنمية الجانحة وحمولتها والتي تصل قيمتها 3 مليار دولار.

وكان الفريق أسامة ربيع، قد أعلن، أن خسائر توقف الملاحة، في اليوم الواحد، تتراوح من 12 إلى 15 مليون دولار.

واستأنفت حركة الملاحة بقناة السويس بعد توقف 6 أيام متواصلة، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد العالمي.

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