قناة السويس تعلن تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حققت قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2020-2021، إذ بلغت عائداتها 5،84 مليار دولار، وفق ما أعلنته هيئة القناة اليوم الأحد.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان إن ”عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، إذ سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020 /2021 أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة وبلغ 5.84 مليار دولار، مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020، بنسبة زيادة قدرها 2,2% وبفارق 124.3 مليون دولار“.

وأوضح ربيع أن ”السياسات التسويقية المرنة نجحت في تقليل التأثير السلبي لأزمة فيروس كورونا وجذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من العام الميلادي 2021“.

ويأتي إعلان هذه الإيرادات القياسية بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق مع ملاك حاملة الحاويات إيفر غيفن، سمح لها بمغادرة القناة، بعد أن جنحت فيها وأغلقتها أمام حركة الملاحة لمدة أسبوع في آذار/مارس.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محملة بـ26 مليون طن من البضائع.

وعام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممر المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطت 5,6 مليار دولار.

وتؤمن قناة السويس عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

وفي 11 أيار/مايو الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، حيث جنحت السفينة العملاقة ”إيفر غيفن“.

وكان السيسي قد تعهد إثر جنوح ”إيفر غيفن“ بشراء كل المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.