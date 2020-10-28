قمة Acronis : الجريمة الإلكترونية تكلّف الشركات ما يصل إلى 8 تريليون دولار سنوياً

المستقلة.. تكلّف الجريمة الإلكترونية الشركات في جميع أنحاء العالم ما بين 4 إلى 8 تريليون دولار سنويًا كما لديها القدرة على النمو عشرين ضعفًا خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Acronis سيرجي بيلوسوف خلال قمة Acronis العالمية للحماية الإلكترونية 2020، التي اجتذبت أكثر من 9500 متخصصاً من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الاستراتيجيات والتطورات التكنولوجية في مجال الحماية الإلكترونية.

تم تقديم قمة هذا العام كحدث افتراضي مجاني في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وقد ضمت أكثر من 150 من قادة الفكر وخبراء في الأمن الإلكتروني ومحترفي القنوات ومديري الصناعة ونجوم الرياضة الذين قادوا 60 جلسة. سيتوفر البرنامج بأكمله لقمة 2020 قريبًا مجانًا للجمهور حتى 20 ديسمبر عبر بث فيديو عند الطلب. ستكون جميع التسجيلات متاحة اعتبارًا من 22 أكتوبر.

حالات هجوم رانسوم وير

استشهد بيلوسوف بالعديد من هجمات برامج الفدية.

تعرضت شركة Software AG لضربة من عصابة برامج الفدية في أكتوبر 2020 مطالبة بمبلغ 20 مليون دولار حيث بدأ المجرمون بتسريب جوازات السفر ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات المالية للجمهور.

سُرقت بيانات شخصية لمرضى وأطباء في مستشفى San Rafaeie في إيطاليا. وفي فرنسا أغلقت شركة الشحن CMA CGM موقعها الإلكتروني وتطبيقات الشحن بسبب هجوم فدية.

AJG في الولايات المتحدة، وسيط التأمين العالمي Fortune 500، توقف عن العمل بعد أن قامت 22 مجموعة من برامج الفدية بخرق بياناتها. وفي الأرجنتين تعرضت Border Control لهجوم فدية أدى إلى شل المعابر الحدودية وطالب المهاجمون 4 ملايين دولار لعدم نشر البيانات.

استطلع تقرير Acronis Cyber ​​Readiness Report الذي تم إصداره مؤخرًا آراء 13400 شركة عالمية وعاملين عن بُعد في 17 دولة بما في ذلك جنوب إفريقيا في أعقاب جائحة كوفيد-19 المستمرة.

أوضح سيرجي أن ما يقرب من 80٪ من المؤسسات تستخدم أكثر من 50 أداة مختلفة للأمن السيبراني، و 37٪ تستخدم أكثر من 100 أداة.

قال سيرجي: “لقد أدت تحديات العمل عن بُعد ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات والتهديدات الإلكترونية اليوم إلى اهتمام هائل بالحلول والفرص التي توفرها الحماية الإلكترونية الشاملة – لكل من الشركات ومقدمي الخدمات الذين يدعمونها”.

التأثير طويل المدى لـ كوفيد-19 على تكنولوجيا المعلومات

في حين دخلت العديد من المنظمات عام 2020 دون خطط للانتقال إلى الحلول المستندة إلى السحابة أو تمكين العمل عن بُعد لموظفيها، فإن استجابة كوفيد-19 جعلت هذه التحركات إلزامية. ونتيجة لذلك، كان الموضوع المشترك الذي استمر طوال القمة هو كيف ستؤثر التغييرات الأخيرة التي يقودها الوباء العالمي على مستقبل تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني.

وجدت مراكز تشغيل الحماية الإلكترونية في Acronis أن 35٪ من نقاط نهاية العملاء تعرضت لهجمات البرامج الضارة التي كانت لا تزال تحصل عليها قبل نشر Acronis Cyber Protect.

يكشف تقرير Acronis أن المتسللين الذين يستهدفون العمال عن بعد، التصيد، هجمات الحرمان من الخدمات، وهجمات مؤتمرات الفيديو هي الأكثر شيوعًا. واجهت 39٪ من الشركات هجمات مؤتمرات الفيديو حيث يعتمد العمال على تطبيقات مثل Zoom و Cisco Webex و Microsoft Teams. كشفت Cisco مؤخرًا عن ثغرة أمنية في تطبيقها Webex قد تسمح للمهاجمين بفتح وقراءة وسرقة محتوى قد يكون ذا قيمة أو ضارًا.

قال بيلوسوف: “منعت Acronis Cyber Protect ثغرات تنفيذ التعليمات البرمجية في Webex قبل أن يتم تصحيحها بواسطة Cisco”.

وقال إن Acronis Cyber Protect يستبدل الحلول العديدة التي تستخدمها الشركات حاليًا في حل واحد. يمنع المنتج حاليًا ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من الخسائر المباشرة للعملاء كل عام.

حذر كاديد ويست، نائب رئيس أبحاث الحماية الإلكترونية في Acronis، فرق تكنولوجيا المعلومات ومقدمي الخدمات من “عدم ارتكاب أي خطأ. يعرف المهاجمون بالفعل مكان البيانات المثيرة للاهتمام وهم على استعداد لضرب السحابة وضرب تلك الخدمات الجديدة”. ونتيجة لذلك، يجب دمج قدرات الأمن الإلكتروني وحماية البيانات وإدارة حماية نقاط النهاية لتوفير الأمن المطلوب في هذا العالم الرقمي الجديد.

الإعلانات الرئيسية

قدمت شركة أكرونيس ثلاثة إعلانات رئيسية بخصوص مستقبل الشركة خلال الحدث:

أكاديمية Acronis #CyberFit – تم إطلاق برنامج تدريب وشهادة جديد مصمم لتقديم رؤى قيمة لشركاء القنوات حول كيفية وضع حلول الحماية الإلكترونية وبيعها ونشرها.

توسيع شبكة Acronis العالمية لمراكز البيانات السحابية – أعلنت Acronis عن خططها لتوسيع شبكتها العالمية من مراكز البيانات السحابية، بما في ذلك المرافق الجديدة في كندا ونيوزيلندا وبوتان، بالإضافة إلى أكثر من 100 مركز بيانات صغير في الأسواق الناشئة.

تكامل Acronis Cyber Protect Cloud مع Citrix Workspace – كشف Acronis عن حل متكامل لمقدمي الخدمات المدارة (MSPs) المصمم لتعزيز حماية أصول Citrix Workspace لعملائهم، بغض النظر عن مكان تواجدهم.

*المصدر: “ايتوس واير”