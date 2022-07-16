قمة جدة .. 6 ملفات سياسية واقتصادية على مائدة المفاوضات

المستقلة/- تشهد قمة جدة للأمن والتنمية والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مناقشة 6 ملفات مهمة واستراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ويشارك في القمة 10 دول، تشمل بجانب المملكة التي تستضيف القمة، كلًا من الولايات المتحدة والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين ومصر والعراق والأردن.

وتشمل الملفات التي تناقشها القمة، وفقًا لفضائية “الإخبارية” السعودية:

1 – تعزيز الاستقرار ودفع منطقة الشرق الأوسط نحو التكامل والازدهار.

2 – تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة ورسم مسار التعاون المستقبلي.

3 – الحفاظ على أمن الطاقة العالمي والانتقال نحو الطاقة المتجددة.

4 – المجابهة المنسقة للتحديات وعلى رأسها قضية انعدام الأمن الغذائي.

5 – تجاوز التحديات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا واستعادة التعافي الاقتصادي.

6 – الحد من تأثيرات التغير المناخي والانتقال بالمنطقة نحو حقبة خضراء.

يذكر أن الدول العربية العشرة المشاركة في القمة يمثل مواطنوها نحو 40% من سكان الشرق الأوسط، ويمثل ناتجها المحلي الإجمالي 2 تريليون دولار في 2021، وتسيطر على نحو 55% من الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتجاوز معدل النمو في اقتصادات دول الخليج 6.4% خلال 2022، كما ستصل حصة دول الخليج من إنتاج النفط إلى 20% خلال العام الحالي، وبالنسبة نفسها تصل حصة دول الخليج من إنتاج الغاز الطبيعي وفقًا لتقديرات كابسارك.