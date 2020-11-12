قطع الطريق المؤدي من تقاطع التجانيد بأتجاه ساحة المتحف لمدة ثلاثة

المستقلة /- اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، انها ستقطع طريقا رئيسيا مهما وسط بغداد، مشيرة الى ان ذلك جاء لاغراض الصيانة.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “سيتم قطع الطريق المؤدي من تقاطع التجانيد (منطقة العلاوي) بأتجاه ساحة المتحف لمدة ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق الـ12 من تشرين الثاني الحالي”.

واضافت ان “ذلك جاء لغرض الأكساء والادامة”، مشيرة الى ان “المسار المعاكس من ساحة المتحف باتجاه تقاطع التجانيد سيكون ذهاباً وأياباً”.

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