قطر والبحرين الى نصف نهائي خليجي 25

المستقلة/- رافقت قطر، البحرين إلى نصف نهائي خليجي 25 بعدما اقتنصت تعادلاً مثيراً أمام الإمارات بهدف لمثله.

وفرض المنتخب الإماراتي أفضليته حيث كاد يفتتح باب التهديف من ركلة جزاء إلا أنّ كايو سددها بالقائم الأيسر لمشعل برشم.

وعوّض فابيو ليما إخفاق كايو بتسجيله هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة السابعة والسبعين.

ومع وصول المباراة لدقائقها الأخيرة اقتنص تميم منصور المفتاح هدف التعادل لقطر الذي رفع رصيدها لأربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الكويت الثالثة.

وتأهل المنتخب البحريني إلى نصف النهائي متصدراً بعد تعادله مع نظيره الكويتي بهدف لمثله في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

المنتخب البحريني تقدم بهدف مهدي فيصل حميدان في الدقيقة السادسة والعشرين لكن شبيب الخالدي عادل النتيجة عند الدقيقة الخامسة والأربعين مجنباً فريقه الخسارة لتعبر البحرين إلى المربع الذهبي في صدارة المجموعة.

وسيواجه منتخب قطر نظيره العراقي صاحب الأرض، فيما يلتقي منتخب البحرين مع نظيره العماني في نصف نهائي البطولة.