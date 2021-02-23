قطر تنسحب من بطولة كوبا أمريكا

المستقلة/- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اعتذاره عن عدم مشاركة المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي من المقرر إقامتها في صيف العام الحالي.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري عبر الإنترنت: “قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا 2021 التي ستقام في مطلع يونيو/حزيران المقبل و التي تحتضن منافساتها كل من كولومبيا والأرجنتين” .

وأضاف البيان: “جاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو/حزيران 2021، والذي يتعارض مع جدول مباريات العنابي في بطولة كوبا أميركا”.

وكانت النسخة الحالية لبطولة كوبا أميركا مقررة في صيف 2020، إلا أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا، التي عبثت أيضا بجدول التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واتخذ الاتحاد الأسترالي قرارا مشابها لنظيره القطري وذلك بسبب تضارب التصفيات المشتركة مع موعد البطولة أيضا.

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