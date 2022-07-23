قطر تستعين بالجيش الكوري الجنوبي لتأمين كأس العالم

المستقلة/- يعتزم جيش كوريا الجنوبية إرسال ضباط شرطة عسكرية إلى دولة قطر، حيث ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووقع اللواء بارك هيون-سو رئيس الشرطة العسكرية للقوات البرية، والعميد الركن راشد محمد الهاجري قائد قوات الشرطة العسكرية القطرية، الخميس الماضي، على مذكرة تفاهم لإرسال ضباط شرطة عسكرية الى قطر، وفق وكالة يونهاب للأنباء.

وبموجب هذا الاتفاق، سيرسل الجيش الكوري 5 ضباط من الشرطة العسكرية من ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام إلى قطر نهاية الشهر الجاري.

وسينقل الضباط خبراتهم في مجال إنفاذ القانون، مثل الحراسة، والمهارات القتالية القريبة، وتقنية الاعتقال، والحفاظ على النظام العام، إلى الشرطة العسكرية القطرية حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل.

يذكر أن الضباط الذين سيتم إرسالهم إلى قطر، هم جنود مخضرمون من ذوي الخبرة في الوحدات العسكرية في الخارج، وفريق المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب، وعمليات القبض على المجرمين العسكريين العنيفين، وحرس المكتب الرئاسي، وحرس مختلف الأحداث الوطنية.

ويأتي إرسال الضباط بناء على طلب من قطر، وفق الوكالة ذاتها.

وقال الجيش إن مسؤولين من قطر زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي، وتحققوا من قدرات الشرطة العسكرية بالجيش التي قامت بمهامها في بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، وطلبوا من الجانب الكوري إرسال ضباط الشرطة العسكرية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرسل الجيش ضباط شرطة عسكرية فيها إلى الخارج.

يذكر أن كوريا الجنوبية وقطر تقومان بالتعاون والتبادل البشري في صناعة الدفاع والتدريب العسكري بعد توقيعهما على اتفاقية التعاون العسكري في عام 2014.

 

المصدر/ عين الاخبارية

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