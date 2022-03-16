قطر تخفف قيود كورونا على مواطني دول الخليج والاتحاد الأوروبي

المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، عن تحديثات جديدة على سياسة السفر والعودة، سمحت بموجبها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين) بدخول قطر مباشرة بعد عودتهم من السفر.
كما سمحت لهم باستخدام تطبيقات البيانات الصحية الخاصة بـكورونا المعتمدة في بلادهم، واستثنائهم من التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يتم إجراء اختبار المستضدات السريع خلال 24 ساعة من وقت الوصول إلى قطر في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة.
وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان، إن هذه التحديثات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، موضحة أن إحضار اختبار بي سي ار قبل الوصول إلى قطر، يعد اختياريًا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين)، إلا في دول القائمة الحمراء، وكذلك تمديد فترة مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على الجرعة المعززة والمتعافين من كورونا لتصبح 12 شهرًا، وذلك تماشيًا مع إعلان الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التغييرات هو تسهيل عملية السفر والعودة إلى قطر مع الالتزام التام بجميع السُبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر فيروس كورونا.

 

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