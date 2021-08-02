قطر تتقاسم ذهبية مع إيطاليا في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- تقاسم القطري معتز برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري، ذهبية القفز العالي بألعاب القوى في أولمبياد طوكيو.

وبعد حديث قصير مع الحكم وافق برشم وتامبيري على عدم خوض جولة فاصلة ليتقاسما الذهبية.

وكان برشم وتامبيري نجحا في تجاوز ارتفاع 2.37 متر من المحاولة الأولى وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 متر.

وهذه هي الذهبية الثانية ل‍قطر في أولمبياد طوكيو بعدما توج الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كيلو جراما.

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