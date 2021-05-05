قطر.. إندلاع حريق في برج قيد الإنشاء في الدوحة..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ شب حريق محدود اليوم الأربعاء بأحد المباني قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي في العاصمة القطرية الدوحة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد أعلى المبنى الذي يرجح أنه برج سكني.

من جهتها قالت وزراة الداخلية القطرية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر إن ”الدفاع المدني يسيطر على حريق محدود في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الخليج الغربي“، مشيرة إلى عدم وجود مصابين.

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