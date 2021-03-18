قرار نهائي بخصوص عودة الجماهير إلى الدوري الإسباني

المستقلة/- اتخذت الحكومة الإسبانية قرارها النهائي بشأن إمكانية عودة الجماهير إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة وتحديدا في بطولتي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأشارت إذاعة “كادينا سير” الأربعاء، أن رابطة الليجا الإسبانية، قررت استقبال الجماهير خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لنسخة 2019\2020 المؤجل من الموسم القادم.

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إعادة الجماهير إلى الملاعب في المرحلة المقبلة بنسبة محددة من سعة المدرجات للفصل بينهما بمساحات كافية.

ولكن صحيفة “آس” الإسبانية أكدت أن الحكومة الإسبانية رفضت نهائيا فكرة عودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة محددة خلال المرحلة المقبلة بسبب استمرار تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الحكومة أن الظروف ليست مناسبة في الوقت الحالي لعودة الجماهير في المرحلة المقبلة بسبب استمرار تفشي وباء كورونا مما يؤدي إلى ضرر عام.

يُذكر أن نادي أتلتيك بلباو سيواجه نادي ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا المؤجل من الموسم الماضي يوم 4 من شهر أبريل/نيسان القادم.

 

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