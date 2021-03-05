قرار قضائي يحدد ورثة مارادونا

المستقلة/- أعلن القضاء الأرجنتيني، أن الأبناء الخمسة المعترف بهم للاعب كرة القدم السابق الراحل دييجو أرماندو مارادونا، هم “ورثته الشرعيون”.

ونشرت فيرونيكا أوخيدا والدة دييجو فرناندو مارادونا، الابن الأصغر لبطل العالم في المكسيك في عام 1986، الحكم عبر الشبكات الإجتماعية.

وتوفي القائد السابق ومدرب منتخب الأرجنتين السابق في 25 من نوفمبر/تشرين ثان 2020 عن عمر 60 عاما بأزمة قلبية.

وبجانب دييجو فرناندو (8 أعوام)، فإن الورثة الأخرين هم الإيطالي دييجو مارادونا جونيور (34 عاما) وجانا (24 عاما) ودالما وجيانينا (33 و31 عاما) على التوالي.

وتعد دالما وجيانينا ابنتي كلاوديا بيافانيي زوجة دييجو مارادونا، بين عامي 1989 و2003.

بينما يعد دييجو مارادونا جونيور ابن الإيطالية كريستيانا سيناجرا وجانا ابنة فاليريا سابالاين.

وقال المحامي ماوريسيو دي اليساندرو، الذي يمثل ماتياس مورلا، الذي كان محامي دييجو مارادونا والقائم على إدارة حساباته، في يناير/كانون ثان الماضي، إن “الأموال متاحة في الحسابات في سويسرا ودبي والمكسيك لإمكانية سحبها”.

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