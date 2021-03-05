قرار عاجل من قطر للمواطنين والوافدين الحاصلين على لقاح “كوفيد 19”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ فاجأت قطر، اليوم الجمعة 5 مارس/آذار، مواطنيها والوافدين الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن كل من تلقى الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” لن يخضع لقواعد الحجر الصحي عند خروجه أو عودته.

أوضحت الوزارة القطرية بقولها: “بإمكان الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، السفر والرجوع إلى دولة قطر دون الخضوع للحجر الصحي حين العودة من السفر”.

ولكن اشترطت وزارة الصحة القطرية ضرورة أخذ اللقاح في دولة قطر، ومرور فترة 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية، سواء قضاها الشخص داخل قطر أو خارجها.

وقالت الصحة القطرية إن “الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح يعتبرون معفيين من الحجر الصحي، عقب عودتهم من السفر، وذلك بعد مرور 14 يوماً من تلقيهم الجرعة الثانية، بغض النظر عن المكان الذي قضوا فيه تلك الفترة سواء في دولة قطر أو خارجها”.

وكانت وزيرة الصحة القطرية، حنان محمد الكواري، قد دعت في بيان سابق، كبار السن وجميع الأشخاص الذين يستوفون حاليا معايير الحصول على لقاح “كوفيد-19” إلى عدم تأجيل البدء في عملية التطعيم.

أكدت الوزيرة أنه “كلما حصل الشخص على التطعيم مبكراً، تمكن من حماية نفسه ومجتمعه بشكل أكبر من خطر هذا المرض”.

كما أشارت إلى أن “6 من كل 10 أشخاص فوق عمر السبعين عاما تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وذلك منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر”.