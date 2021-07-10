قرار عاجل من الرئيس الجزائري بعد إصابة رئيس الوزراء بكورونا

قرار عاجل من الرئيس الجزائري بعد إصابة رئيس الوزراء بكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتبعة منذ بداية تفشي وباء كورونا وتنفيذها بكل صرامة، وذلك عقب إصابة رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن بالعدوى.

وقد ترأس عبد المجيد تبون اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليمة بشأن الوضع الوبائي في الجزائر حيث قرر الرئيس تسريع وتيرة التلقيح واستعمال المعقمات وتعقيم الأماكن العمومية.

وأمر رئيس الجزائر، برفع الطاقة الإستيعابية الخاصة بالأسرة الموجهة للمدن الكبرى من 7 إلى 15%، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

كما أمر تبون باستغلال المستشفيات الباخرة خاصة في المدن الساحلية، وكذلك استغلال مؤسسات الصحة الجوارية.

وأصيب رئيس وزراء الجزائر ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وفقا لتلفزيون النهار.

فيما دخل رئيس الوزراء الجزائري في حجر صحي، على أن يتم إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر، وسيواصل الوزير عمله ومهامه عن بعد.