 قرار عاجل من الرئيس الجزائري بعد إصابة رئيس الوزراء بكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعادة تفعيل الإجراءات الوقائية المتبعة منذ بداية تفشي وباء كورونا وتنفيذها بكل صرامة، وذلك عقب إصابة رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن بالعدوى.

وقد ترأس عبد المجيد تبون اليوم، اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليمة بشأن الوضع الوبائي في الجزائر حيث قرر الرئيس تسريع وتيرة التلقيح واستعمال المعقمات وتعقيم الأماكن العمومية.

وأمر رئيس الجزائر، برفع الطاقة الإستيعابية الخاصة بالأسرة الموجهة للمدن الكبرى من 7 إلى 15%، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

كما أمر تبون باستغلال المستشفيات الباخرة خاصة في المدن الساحلية، وكذلك استغلال مؤسسات الصحة الجوارية.

وأصيب رئيس وزراء الجزائر ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بفيروس كورونا “كوفيد-19″، وفقا لتلفزيون النهار.

فيما دخل رئيس الوزراء الجزائري في حجر صحي، على أن يتم  إجراء فحص طبي آخر بعد انتهاء مدة الحجر، وسيواصل الوزير عمله ومهامه عن بعد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. “السهرة صباحي” دويتو يجمع بين سعد لمجرد وصابر الرباعي

اخر الاخبار

 قرار عاجل من الرئيس الجزائري بعد إصابة رئيس الوزراء بكورونا

اخر الاخبار

 “عاصفة شعبية آتيه لاريب”.. رسالة شديدة اللهجة من مسؤول صحى لبنانى

اخر الاخبار

آشتي حديد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

اخر الاخبار

إصابة رئيس الوزراء الجزائري بفيروس كورونا

اخر الاخبار

مصر.. السيسي يوجه بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين

اخر الاخبار

ليبيا.. إجراءات عاجلة لمساعدة العالقين بتونس على العودة

اخر الاخبار

ليبيا.. إجراءات عاجلة لمساعدة العالقين بتونس على العودة

اخر الاخبار

وزير الري المصري: مستعدون للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع  مياه

اخر الاخبار

وفاة والدة الفنانة هند البحرينية بفيروس كورونا

اخبار السعودية

السعودية.. توجيه ملكي عاجل بشأن أسعار البنزين

اخبار مصر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى تونس

اخر الاخبار

مصر.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت و١٧ أخرين فى قضية الإتجار والتنقيب عن الآثار

اخبار العراق

مفوضية كربلاء تجري قرعة تسلسلات المرشحين لللانتخابات

اخبار العراق

عالية نصيف: منع البناء في الأراضي الزراعية لأغراض ابتزازية

اخبار السعودية

السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة

اخبار فلسطين

اصابة 411 فلسطينياً خلال مواجهات بجبل صبيح