 قرار جديد من لبنان بشأن اجراءات فيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت غرفة العمليات الوطنية اللبنانية لإدارة الكوارث، اليوم الجمعة 19 مارس/آذار، بيانا عاجلا، بشأن القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام بيان الغرفة، الذي جاء فيه إن البلاد ستبدأ في تطبيق المرحلة الرابعة من تخقيق قيود الإغلاق بسبب “كورونا” وستبدأ في إعادة فتح البلاد مجددا.

وقالت غرفة إدارة الكوارث: “سيتم البدء في استراتيجية التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، التي سيباشر تنفيها بدءا من 22 مارس/آذار الجاري”.

وستستمر الإدارة في تطبيق إجراءات حظر الخروج والولوج اعتبارا من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، مع استثناء العاملين في القطاعات الصحية والأمنية.

وسيتم تمديد العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال بيع التجزئة عند الساعة السابعة مساء.

وأعلنت إدارة الكوارث عن تشديد الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، واتباع البروتوكولات والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا.

ويظل ساريا أيضا تطبيق إجراءات حظر إقامة التجمعات في المناسبات الاجتماعية والدينية سواء أعراس أو جنائز، علاوة على أنه سيتم رفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100%، فيما يستمر إغلاق الحانات والملاهي الليلية حتى إشعار آخر.

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