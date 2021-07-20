قرار بيريز يصدم جماهير ريال مدريد

المستقلة/- كشف تقرير صحفي إسباني، عن قرار اتخذه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يخص سوق الانتقالات الحالية للنادي الملكي.

وبحسب إذاعة “راديو ماركا” الإسبانية، فإن بيريز أبلغ بقية أعضاء مجلس إدارة النادي، أنه ليس من المتوقع إبرام صفقات هذا الصيف.

ولم يتعاقد ريال مدريد هذا الصيف، سوى مع النمساوي دافيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

وأفاد التقرير، بأن ريال مدريد سيتجه للاعتماد أكثر على لاعبيه المُعارين العائدين مثل مارتن أوديجارد وجاريث بيل وسيبايوس ويمكن إضافة فاييخو ويوفيتش وكوبو.

وستكون مهمة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للفريق صعبة، في ظل هذه الظروف المادية العسيرة التي يمر بها النادي.

وتلاشت أحلام جماهير ريال مدريد بهذا القرار، حيث كانت التوقعات مرتفعة بضم مبابي من باريس سان جيرمان، أو إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.