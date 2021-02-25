قتلى وجرحى جراء انفجار في رأس العين شمالي سوريا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قتل 3 مدنيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت وكالة “سانا” نقلا عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع (فان) انفجرت اليوم الخميس، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

 

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