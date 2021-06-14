قتلوها بحقنة هواء.. حكم قضائي رادع بجريمة هزت مصر

المستقلة /- أحالت محكمة جنايات في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، أوراق 4 أشخاص أدينوا بقتل فتاة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقضت محكمة جنايات بنها، عاصمة محافظة القليوبية، بحبس مدانة خامسة في القضية بالسجن لمدة عامين.

وقالت هيئة المحكمة إن المتهمين الذين جرت إدانتهم قتلوا الفتاة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أنهم أعدوا لهذا الغرض الأسلحة اللازمة.

وأضافت “توجهوا إلى المكان الذي أيقنوا وجودها فيه، وقاموا بالترصد لها وما إن شاهدوها حتى قام المتهمان الثالث والرابع باستدراجها داخل إحدى السيارات قيادة المتهم الرابع، واستقلها رفقتهم المتهمين الأول والثاني”.

وذكرت المحكمة المصرية أن أحدهما قام بتكبيل الضحية وسارع آخر إلى حقنها بـ”حقنة هواء”، وخنقها بوضع يديه على رقبتها.

وأضافت أن المتهمة الخامسة علمت على إعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء، مع علمها بوقوع الجريمة، كما عمدت إلى تضليل والدة الضحية.

 

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