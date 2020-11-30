قبيل ساعات من اجتماعها..جدل في ” أوبك” حول مصير انتاج النفط

قبيل ساعات من اجتماعها..جدل في ” أوبك” حول مصير انتاج النفط

المستقلة/أمل نبيل/ قالت أربعة مصادر في “أوبك + “، إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021 ، بعد جولة أولية من المحادثات يوم الأحد وقبل اجتماعات حاسمة يومي الاثنين والثلاثاء.

كان من المقرر أن تخفف أوبك + ، وهي مجموعة تضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ، بالإضافة إلى روسيا ودول أخرى ، تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من يناير 2021 ، لكن موجة فيروس كورونا الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.

وقالت المصادر لرويترز، إن أوبك + تدرس الآن تمديد التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميًا ، أو حوالي 8٪ من الطلب العالمي ، إلى الأشهر الأولى من 2021.

ولم تتوصل المشاورات الأولية يوم الأحد بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد.

وقالت المصادر إن المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج. وأضافت أن الأفكار المتعلقة بالتخفيضات الكبيرة أو تمديد مستويات الخفض الحالية لمدة ستة أشهر أقل احتمالا بكثير.

وقال أحد المصادر الأربعة “لا يوجد توافق حتى الآن”.

وقال مصدر ثان “هناك العديد من الأفكار المختلفة مطروحة للنقاش؛ وأيضا زيادة تدريجية في الإنتاج”.