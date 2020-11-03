قبيل الانتخابات … تحصين المتاجر في اميركا خوفاً من أعمال عنف و سرقة

قبيل الانتخابات … تحصين المتاجر في اميركا خوفاً من أعمال عنف و سرقة أميركا تغلق قبل الانتخابات خوفاً من السرقة وأعمال العنف

المستقلة … مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية يقوم اصحاب المحال او العلامات التجارية في المدن الأمريكية الكبيرة بتعيين أفراد أمن إضافيين واضافة قواطع خشبية لمتاجرهم خوفا من اعمال العنف و الاضطراب الامني بعد الانتخابات الرئاسية اليوم.

ذات الامر حصل في العديد من المدة و الولايات الامريكية مثل العاصمة واشنطن و نيويورك و شيكاغو، تأتي هذه الخطوات تحسباً لاي اعمال عنف او تخريب للمحلات التجارية او وقوع اية اعمال سرقة، حيث يقوم بما لا يقل عن 600 موقع للبيع بالتجزئة بهذه الخطوة.

جو بايدن يحقق أول فوز في الانتخابات الامريكية

هناك مخاوف بشأن ما يحدث في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث قال الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا إنه لن يستسلم للفوز الانتخابي لمنافسه الديمقراطي جو بايدن. كما قال إنه لا يمكنه أن يخسر الانتخابات إلا إذا تم تزويرها.

يذكر أنه هذه هي المرة الأولى التي يستعد فيها تجار التجزئة على هذا النطاق الواسع لاحتمال اندلاع أعمال عنف عشية الانتخابات، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية في الانتخابات السابقة ولكن ليس إلى هذا الحد.