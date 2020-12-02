قبيل اجتماع الخميس..”أوبك” تقترب من اتفاق حول انتاج النفط

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المستقلة/- يقترب تحالف الدول المصدرة للنفط “أوبك+” من اتفاق بحسب أحد المشاركين بالمناقشات..وفقا لوكالة بلومبرج.

وبعد أيام من المحادثات والمشاورات المتوترة في كثير من الأحيان مع العواصم، أحرز التحالف تقدمًا نحو التوصل لاتفاق.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل، فيما قال أحد المشاركين إنه من المبكر تحديد ما إذا كان سيتم ترجمة هذا التقدم لاتفاق نهائي.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ غداً الخميس، بعد تأجيل لمدة يومين لمنح الدول مزيدًا من الوقت للتوصل إلى توافق.

ويبذل اللاعبون الرئيسيون في التحالف الذي يضم 23 دولة جهوداً دبلوماسية لحل نزاع، يتمحور حول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إزاء كمية النفط الخام التي يجب ضخها خلال العام الجديد، إذ يحتاجون إلى التوصُّل لحلٍّ وسط قبل اجتماع الوزراء الخميس، وهو اجتماع جرى تأجيله بسبب وصول المناقشات إلى طريق مسدود.

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