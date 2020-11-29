قبيل اجتماع أوبك..العراق ينفي طلب إعفاءه من خفض انتاج النفط

المستقلة/أمل نبيل/ قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ، إن العراق لم يطلب إعفاء من قيود أوبك + على إنتاج البلاد من النفط خوفا من أن تؤدي زيادة الإنتاج إلى انخفاض أسعار الخام..بحسب وكالة بلومبرج نقلا عن صحيفة الصباح الحكومية.

وقال جبار إن نتائج اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمه تحالف أوبك + كانت إيجابية ومستقرة لسوق النفط ، بالنظر إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على منتجي النفط الخام ومستورديه.

العراق يتوقع وصول أسعار النفط إلى 50 دولارا

وتوقع الجبار أن يصل سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل مطلع عام 2021 وسط انتعاش معتدل في الطلب العالمي.

ولم يتطرق جبار إلى ما إذا كان العراق ، ثاني أكبر منتج في أوبك ، قد يطلب إعفاء من خفض الإنتاج في المستقبل.

وقال إن حرص الدول المنتجة للنفط على الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج ساعد في رفع الأسعار إلى المستويات الحالية.

وارتفع خام برنت بنسبة 7٪ الأسبوع الماضي إلى 48.18 دولارًا للبرميل ، رغم أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 27٪ هذا العام.

العراق يواجه أزمة بسبب تراجع الانتاج

ويعاني الاقتصاد العراقي من أزمة بعد أن أدى فيروس كورونا إلى تراجع الطلب على النفط وانهيار أسعاره. ولا تستطيع الحكومة دفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية في مواعيدها ، مما يهدد بتكرار الاضطرابات التي أسقطت الحكومي العام الماضي وأدت إلى مقتل مئات المحتجين.

ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ،المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، يومي الاثنين والثلاثاء لتقييم سياسة الإنتاج الخاصة بهم.

وبموجب اتفاق التخفيضات الذي توصلت إليه المجموعة في أبريل ،اضطرت بغداد إلى خفض إنتاجها اليومي بنحو مليون برميل ، تبلغ قيمتها نحو 48 مليون دولار بالأسعار الجارية ، إلى 3.6 مليون برميل.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية يوم الاحد عن وزير النفط ان العراق صدر في المتوسط ​2.88 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

وقال التقرير إن جميع شحنات هذا الشهر تقريبا – 2.77 مليون برميل يوميا – تم إرسالها عن طريق البحر من ميناء البصرة الجنوبي والمحطات القريبة.

وتسعى الدولة للحصول على دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد طويل الأجل مقابل 48 مليون برميل من النفط الخام. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن جبار قوله إن الدفع سيساعد في تعويض انخفاض أسعار النفط والطلب الناجم عن الوباء.