قبل ولادة بويج.. متى كانت آخر مرة لعب برشلونة ركلات ترجيح؟

(المستقلة) فاز برشلونة بركلات مرحبا على ريال سوسييداد (3-2)، مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقمص البديل ريكي بويج دور البطل في تلك المباراة، بعدما سجل الركلة الترجيحية الأخيرة، التي منحت برشلونة بطاقة العبور.

وتعود آخر مرة لعب فيها برشلونة ركلات ترجيح قبل مواجهة سوسييداد، إلى موسم 1997-1998، حين فاز على ريال مايوركا 5-4 في نهائي كأس ملك إسبانيا، في أبريل/نيسان 1998.

الطريف أن هذه المباراة أقيمت قبل ما يزيد عن عام كامل من ولادة بويج، الذي ولد في أغسطس/آب 1999.