قبل الاعلان الرسمي..ترامب يواصل تشكيكه بالنتائج

المستقلة .. واصل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب تشكيكه بنتائج التصويت في سباق الرئاسة الامريكية.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان – في بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان. سيء جدا لبلدنا! ”

وفي تغريدة أخرى قال ترامب انهم يعملون لتعويض 500 الف صوت لبايدن اختفت في ولاية بنسلفانيا ، وبالمثل في ميشغان وغيرها..

وكان ترامب قد هدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم الإعلان عن النتائج بأسرع وقت بعد اغلاق الصناديق، فيما تشير عدد من الولايات الى ان التصويت عبر البريد سيؤخر اعلان النتائج ، ولاسيما بعد اقبال المواطنين عليه بسبب جائحة كورونا.