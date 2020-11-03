قائمة بالأسماء الممنوع تسميتها في السعودية

المستقلة/- اصدرت دائرة الأحوال المدنية في السعودية قائمة تؤكد أن هناك أسماء محددة ممنوع التسمية بها، وجاء هذا المنع حسب بعض المعايير الخاصة بإختيار الأسماء، وهذه الضوابط الخاصة بالأسماء هي كالآتي:

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يجب أن يسجل مجرداً من الألقاب

فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الإسم مثل الشريف والسيد

ولا يسمح بتسجيل العبارة الإضافية في حقل الإسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك

ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها

ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية كعبدالرسول، وعبداللات، عبد النبي، عبد المصلح، الجبار، عبد المعين، عبد الرسول، نبي، عبد الناصر، سمو أمير، جبريل.

ومن أمثلة الأسماء الممنوعة في المملكة ما يلي:

الأسماء الممنوعة في الاسلام

هناك العديد من الأسماء التي يمنع التسميه بها في الدين الإسلامي وهذه الأسماء وضع علماء المسلمين لها ضوابط يمكن قياس الإسم عليه والتعرف على هل الاسم ممنوع في الإسلام أم لا تابعوا معنا الان الضوابط للتسمية بالأسماء.