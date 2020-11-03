قائمة بالأسماء الممنوع تسميتها في السعودية
المستقلة/- اصدرت دائرة الأحوال المدنية في السعودية قائمة تؤكد أن هناك أسماء محددة ممنوع التسمية بها، وجاء هذا المنع حسب بعض المعايير الخاصة بإختيار الأسماء، وهذه الضوابط الخاصة بالأسماء هي كالآتي:
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- يجب أن يسجل مجرداً من الألقاب
- فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الإسم مثل الشريف والسيد
- ولا يسمح بتسجيل العبارة الإضافية في حقل الإسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك
- ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها
- ويمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية كعبدالرسول، وعبداللات، عبد النبي، عبد المصلح، الجبار، عبد المعين، عبد الرسول، نبي، عبد الناصر، سمو أمير، جبريل.
ومن أمثلة الأسماء الممنوعة في المملكة ما يلي:
الأسماء الممنوعة في الاسلام
هناك العديد من الأسماء التي يمنع التسميه بها في الدين الإسلامي وهذه الأسماء وضع علماء المسلمين لها ضوابط يمكن قياس الإسم عليه والتعرف على هل الاسم ممنوع في الإسلام أم لا تابعوا معنا الان الضوابط للتسمية بالأسماء.
- يحرم التسمية بأسماء فيها تعبيد لغير الله كعبد الرسول.
- يحرم التسمية مما هو مختص بالله من الأسماء، أو معرف بأل من الصفات، كالرحمن والعليم وملك الملوك.
- يحرم ان يكون ذا معنى مذموم، كحرب ومرة وحزن.
- يحرم أن يكون من الأسماء المائعة التي لا معنى لها كزوزو وميمي.
- يكره ما فيه تزكية للنفس كبرة.
- وتحرم التسمية بالأسماء التي لا تليق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم كسيد ولد آدم ، وسيد الناس ، وسيد الكل ، لأن هذه الأسماء كما ذكر الحنابلة لا تليق إلا به صلى الله عليه وسلم .
- وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى ، وعبد الكعبة ، وعبد الدار ، وعبد علي ، وعبد الحسين ، وعبد المسيح أو عبد فلان
- التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله مثل نسرى وهبل وذو الشرى وطاغوت ومناة وغيرها من آلهة العرب والغرب وغيرها.
- يحرم التسمية بأسماء الشياطين ، كإبليس وخنزب ، وقد وردت السنة بتغيير اسم من كان كذلك
- وتكره التسمية بأسماء الفراعنة والجبابرة .
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