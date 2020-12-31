قائمة أكثر الأغاني العربية شهرة بـ 2020

المستقلة /- في نهاية كل عام، تقوم المواقع الخاصة برصد متابعات وعدد المشاهدات والاستماع للألبومات الغنائية للسنة، برصد أفضل الأغاني التي تم طرحها خلال السنة ونالت إعجابا كبيرا من الجمهور.

نشرت جريدة “أرب نيوز” الإماراتية، قائمة أهم أغاني سنة 2020، التي لاقت رواجا هائلا ومتابعة كبيرة من قبل المشاهدين والمستمعين، وجاء في صدارة القائمة أغنية ” بالبند العريض” للمغني الإماراتي حسين الجسمي.

وهذه قائمة أهم أغاني سنة 2020 التي تابعها الجمهور بكثافة ومشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

1- “بالبند العريض”

أطلق المغني الإماراتي حسين الجسمي، أغنيتة الشهيرة في أغسطس/ آب 2020 والتي أطلق عليها معجبوه اسم “الطبطبة”.

الأغنية جاءت بإيقاع مصري وبلمسة عصرية رومانسية، تماما مثل أغنيته الشهيرة “بشرة خير” التي نزلت عام 2014. وحققت أغنية “الطبطبة” أكثر من 352 مليون مشاهدة على الموقع الرسمي له على اليوتيوب إلى غاية الآن.

2- “قولني كلام”

شارك النجم المصري تامر حسني أغنية “قولني كلام” التي جاءت ضمن ألبومه لعام 2020 “خليك فولاذي”. منذ إطلاقه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث كانت هذه الأغنية هي المفضلة في التجمعات وحفلات الزفاف في جميع أنحاء المنطقة، وحققت 19 مليون مشاهدة على الموقع الرسمي له على اليوتيوب إلى الآن.

3- “أماكن السهر”

أصدر النجم المصري “عمرو دياب” ( الهضبة)، في أغسطس/ آب من هذه السنة أغنية رومانسية أهداها لزوجته دينا الشربيني، التي شاركته البطولة في الفيديو كليب بظهور استثنائي مليء بالإحساس والرقة والتناغم بينهما، وحققت 29 مليون مشاهدة على الموقع الرسمي له على اليوتيوب إلى غاية الآن.

4- “حان الآن”

أطلق المطرب الأردني “أدهم نابلسي” أغنيته الجديدة بعنوان “حان الآن” في نوفمبر/ تشرين الثاني، وجاءت بإيقاع آسر نالت إعجاب المشاهدين والمستمعين، وحققت نسبة مشاهدات عالية، حيث حققت 20 مليون مشاهدة على موقعه الرسمي على اليوتيوب حتى الآن.

5- “ولهان”

أطلق المغني البحريني السعودي “راشد الماجد” أغنيته الرائعة في يوليو/تموز، وكانت أغنية مليئة بالإحساس والكلمات المعبرة عن التوق في الحب، محققة 45 مليون مشاهدة عبر موقعه الرسمي على اليوتيوب.

6- “أغار أغار”

أطلق المطرب العراقي “محمد السالم” هذه الأغنية في فبراير/ شباط، بإيقاع متقطع وحققت الأغنية نجاحا ساحقا على أجهزة الراديو في جميع أنحاء المنطقة وتمت مشاهدتها على اليوتيوب 60 مليون مشاهدة إلى الآن.في نهاية كل عام، تقوم المواقع الخاصة برصد متابعات وعدد المشاهدات والاستماع للألبومات الغنائية للسنة، برصد أفضل الأغاني التي تم طرحها خلال السنة ونالت إعجابا كبيرا من الجمهور.