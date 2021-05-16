قائد عمليات البصرة يؤكد على منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل العراق

المستقلة /- أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، على منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وتسخير الإمكانات المتاحة كافة، وإسناد امرية خفر السواحل للقيام بواجباتها الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية إلى مقر قيادة الحدود على ضبط الحدود مع الدول المجاورة، وفقا لبيان صادر عن القيادة اليوم الأحد,

ونقل البيان عن قائد العمليات قوله: من خلال اطلاعنا على الشريط الحدودي لاحظنا وجود بعض المناطق قريبة جدا قد تستخدم في عمليات التهريب خصوصا المناطق الجنوبية لقاطع المسؤولية.

ووجه الماجدي بـ”ضرورة القيام بعمليات استباقية وتفتيش واسعة في تلك المناطق وتشديد الإجراءات الأمنية في مراقبة الحدود بالاستفادة من كاميرات المراقبة والطيران المسير”.

 

وأردف بأن ذلك يرجع “إلى نشاط الرياح السطحية وجفاف التربة الناتج عن شحة امطار موسم 20/21 مما نتج عنه تفكك التربة وقلة الغطاء النباتي وتحديدا من وسط وغرب وجنوب البلاد”.

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