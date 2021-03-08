في يوم المرأة.. الاردن يقلص تمثيلها بالحكومة

المستقلة /- بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي يحتفل فيه العالم اليوم الاثنين 8 آذار من كل عام، انخفضت نسبة تمثيل السيدات في تشكيلة بشر الخصاونة الحكومية لتصل إلى نحو 7.1% بعد التعديل الوزاري الأخير.

وأخرج الخصاونة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة من الفريق الوزاري، وأبقى على كل من من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي في الحكومة، فيما بلغت نسبة تمثيل السيدات في بداية عمر الحكومة 9.3%.

أما في حكومة سلفة عمر الرزاز تواجدت 7 سيدات مرة واحد في الفريق الوزاري وفق رصد خبرني وهن، ميري قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، وجمانة غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام، وبسمة النسور وزيرة للثقافة، ومجد شويكة وزيرا لتطوير القطاع العام، ولينا عناب وزيرا للسياحة والآثار، وهالة لطوف بسيسو وزيرا للتنمية الاجتماعية، حيث وصلت نسبة التمثيل 24.1%.

 

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