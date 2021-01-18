في مستهل زيارة رسمية..السيسي يصل إلى عاصمة الأردن

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المستقلة/-أحمد عبدالله/وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل ، إلى العاصمة الأردنية في مستهل زيارة رسمية. وغادر مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طريقة إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن والحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية”.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.

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